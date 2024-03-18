وول ستريت جورنال: الجيش الإسرائيلي محتجز في قطاع غزة

العالم - فلسطين

جيش، جنوده عالقون في رمال غزة، وقادته تائهون بين قرارات التفاوض ومحاولات مواصلة العملية العسكرية، في ظل ضغوط داخلية وخارجية؛ صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأميركية، اعتبرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي محتجز في قطاع غزة، فرغم عزمه على دخول مدينة رفح جنوباً، إلا أنه غير قادر عمليا على دون توفير مخارج آمنة لأكثر من مليون ونصف المليون مدني تجمعوا في المدينة.

الصحيفة اعتبرت أن موافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على خطط الهجوم على رفح، يحمل مخاطر محتملة على العلاقة مع الولايات المتحدة المتوترة أصلاً. علاقات كان الرئيس بايدن وصفها في بداية العدوان الاسرائيلي بأنها غير قابلة للكسر، لكن سرعان ما تآكل الدعم الاميركي لنتنياهو؛ تآكل أبداه بايدن عبر تأييده لدعوة إجراء انتخابات جديدة في الكيان لخلافة نتنياهو.

من جهة اخرى قلص الجيش فرقه العسكرية المتمركزة في أنحاء غزة إلى فرقة واحدة. حيث انتقل الاحتلال إلى التركيز على تدمير البنية التحتية لحماس، مهمة شاقة ويمكن أن تستغرق عاماً بأكمله، وفق عسكريين إسرائيليين، فيما اعتبرت الصحيفة أن العمليات المستمرة تشير إلى مدى الصعوبة التي قد تواجهها تل أبيب في محاولات إخضاع حماس، مع تحول استراتيجية حماس من الدفاع المتواصل إلى نصب الكمائن وتعطيل القوات الإسرائيلية.

حكومة الاحتلال تبدو في مأزق حقيقي وفق خبراء إسرائيليون، فيما يعيش نتنياهو ربما أسوء كوابيسه، في ظل تضارب مصالحه الشخصية مع مصالح إدارة البيت الابيض في دخول مدينة رفح تحت أي ظرف وبأي ثمن.