العميد تنكسيري : طوفان الأقصى أظهرت للجميع وهن بيت العنكبوت

العالم - ايران

وقال الأدميرال تنكسيري، في كلمة خلال اجتماع مع قادة القوات البحرية: في الأشهر القليلة الماضية، وقفت مجموعة صغيرة من الشباب الفلسطيني الغيارى ضد الصهاينة قتلة الأطفال وكسر هيمنتهم الفارغة لقد أظهرت طوفان الأقصى للجميع وهن العنكبوت للجميع.

واعتبر قائد القوات البحرية صحوة الأمة الإسلامية ثمرة 45 عاماً من المقاومة، وقال: صحوة الشعوب الإسلامية متجذرة في انتصار الثورة الإسلامية، ولم يبقى الكثير من الوقت حتى استئصال هذه الغدة السرطانية.

وأضاف: تزامنا مع يوم القدس العالمي، هذا العام، ستنطلق القطع البحرية الثقيلة والخفيفة التابعة لقوات التعبئة بالحرس الثوري وتحت قيادة محددة، في مناورة عامة قبالة شواطئ الخليج الفارسي وبحر عمان وبحر قزوين؛ تعبيرا عن مشاعر الاستنكار والغضب حيال مجازر الابادة التي تطال اطفال ونساء المسلمين في غزة، واحتلال الاراضي الفلسطينية من قبل الكيان الصهيوني السفاك.

وتابع، ان كافة الزوارق والقطع البحرية المشاركة في هذه المناورة، سترفع علم الجمهورية الاسلامية والعلم الفلسطيني، تعبيرا عن التضامن مع هذا الشعب المظلوم.