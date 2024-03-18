الإثنين ١٨ مارس ٢٠٢٤
٠٦:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الإحتلال يعيد إعتقال فلسطينية مفرج عنها فى صفقة تبادل +(صورة )

الإحتلال يعيد إعتقال فلسطينية مفرج عنها فى صفقة تبادل +(صورة )
الإثنين ١٨ مارس ٢٠٢٤ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، في حين جرت مواجهات مع شبان مقاومين.

العالم فلسطين

وبحسب وكالة"سما"الفلسطينية، فقد توزعت عمليات الاعتقال على محافظات رام الله، وبيت لحم، والخليل، وجنين، ونابلس، وطولكرم، والقدس.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن من بين المعتقلين البالغ عددهم 25، صحفيا وأسيرة محررة وهي روضة أبو عجمية، المفرج عنها ضمن صفقات التبادل.

وأوضح المصدر ذاته "تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، خلال عمليات الاعتقال، يرافقها تحقيق ميداني مع العشرات من المواطنين، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وبحسب شهود عيان، فإن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت فجرا المخيم -قرب مدينة بيت لحم- ودهمت عددا من المنازل، واعتقلت 10 فلسطينيين بينهم الأسيرة المحررة روضة أبو عجمية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن قوات الاحتلال فتشت منازل وعاثت فيها خرابا خلال العملية.

واعتقلت روضة أبو عجمية في الرابع من أبريل/نيسان 2023 من منزلها، وقضت نحو 7 أشهر في السجون الإسرائيلية.

يأتي ذلك، بينما جرت مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وفي القدس، اقتحم جيش الاحتلال قرية العيسوية واعتقل عددا من الفلسطينيين.

روابط ذات صلة

غزة: حوالي 32 ألف شهيد، والاحتلال يفرج عن 65 معتقلا عبر معبر كرم

قوات الاحتلال تفرج عن 65 معتقلا من قطاع غزة

الأمم المتحدة تحذر من وضع كارثي..المجاعة على أبواب غزة

 المكتب الإعلامي الحكومي یصدر بيانا حول اغتيال العميد فايق المبحوح