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بوتين وبن سلمان يؤكدان استمرار تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في "أوبك +"

بوتين وبن سلمان يؤكدان استمرار تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في
الإثنين ١٨ مارس ٢٠٢٤ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي يوم الاثنين عن استعدادهما لمواصلة تطوير العلاقات الودية والتعاون بين البلدين والتنسيق في "أوبك +".

العالم-السعودية

وقال الكرملين في بيان: "أعرب الجانبان عن استعدادهما لمواصلة تطوير العلاقات الودية والتعاون المتبادل المنفعة بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية. وعلى وجه الخصوص، تم التأكيد على فعالية التنسيق بين البلدين في منظمة أوبك +".

وأشار الكرملين إلى أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان آل سعود هنأ خلال الاتصال الهاتفي بحرارة فلاديمير بوتين على فوزه المقنع في الانتخابات الرئاسية في روسيا.

وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل أطيب التمنيات إلى ملك المملكة العربية السعودية، كما هنأ شعب المملكة بحلول شهر رمضان المبارك.

بدوره أعرب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن "أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي".

وقد فاز بوتين بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع، في الانتخابات الرئاسية التي بدأت يوم 15 مارس الجاري وتواصلت إلى يوم 17 مارس، وحصل على نسبة 87.28% من أصوات المقترعين.

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