14 شهيدا بغارات للاحتلال استهدفت منازل سكنية في رفح جنوب غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف، اليوم الثلاثاء، مستهدفة أرجاء متفرقة من قطاع غزة، من منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وارتقى 14 شهيدًا جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل وشقق سكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الملاحي في حي الجنينة شرقي رفح، ما أدى إلى إصابات فقط، ومنزلا لعائلة أبو الروس في شارع عوني ضهير وسط رفح، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين.

واستشهد مواطن جراء قصف الاحتلال منزلاً قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة.

وأضاف أن الاحتلال استهدف منزلا لعائلة ضهير مقابل المقبرة في شارع عوني ضهير في رفح؛ ما أدى إلى 3 شهداء، وشُقة سكنية لعائلة الحشاش في أبراج المهندسين في حي الزهور شمالي رفح، ما أدى إلى 4شهداء، ومنزلا لعائلة جرغون في مخيم الشابورة وسط رفح، نتج عنه شهيدين.

الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة

من جهتها، أفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي، اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وافاد مراسل الوكالة، بأن عددا من دوريات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة من حاجز عورتا، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وذكر أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في محيط مركزي يافا الثقافي وخدمات اللجان الشعبية، وشارع السوق في المخيم.

في سياق متصل، كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قريتي زواتا غرب نابلس، وقريوت جنوب المدينة دون تسجيل أي اعتقالات.

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من محافظة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين مجد زياد أبو هنية، وعبد الرحمن مجدي سويدان بعد اقتحام منزليهما في بلدة عزون، والشاب أنس عزمي أبو الأمير من بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة رأس عطية جنوب قلقيلية ودمرت محتوياته.