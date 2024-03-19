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قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من جنين

قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من جنين
الثلاثاء ١٩ مارس ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين منظ محافة جنين.

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت مصادر أمنية لـ"وكالة الانباء والمعلومات اللفسطينية (وفا)"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين اسعد ابو عيشة خمايسة، وشرف غسان سمار بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة اليامون.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال داهمت منزلي عبد وماهر كامل ابو الهيجا في البلدة، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشقيقين عز الدين ومحمود محمد أبو علي من سيريس، والشاب جهاد مجاهد نعيرات من ميثلون، بعد ان داهمت منازل ذويهم وفتشتها.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي السيلة الحارثية وكفر دان وقرية تعنك، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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