جيش الاحتلال يعترف بهلاك قائد كتيبة في معارك غزة

العالم - الاحتلال

وأعلن جيش الاحتلال أن الضابط القتيل هو سيباستيان أيون (51 عاماً)، وقد قُتل في المعارك الدائرة بمحيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وهو قائد في غرفة عمليات اللواء 401.

ويوم أمس الاثنين، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها تخوض منذ فجر اليوم اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، واستهدفت عددًا من الآليات الإسرائيلية، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.

واعترف جيش الاحتلال أمس بمقتل الرقيب ماتان فينوغرادوف، وهو مقاتل في الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال، خلال اقتحام مستشفى الشفاء.

ويرتفع بهذا عدد جنود وضباط الاحتلال المعلن عن مقتلهم في قطاع غزة إلى 594 منذ 7 أكتوبر، بينهم 251 قتلوا منذ بدء المعارك البرية أواخر أكتوبر الماضي.