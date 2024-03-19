حزب الله يستهدف جنودا صهاينة بالصواريخ

العالم-لبنان

وصدر بيان عن حزب الله جاء فيه، أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 14:40 (بتوقيت لبنان) من بعد ظهر اليوم ‏الثلاثاء: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تحركا ‏لجنود العدو الصهيوني داخل موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‏

- عند الساعة 14:40 من بعد ظهر اليوم ‏الثلاثاء: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشارا ‏لجنود العدو الصهيوني في موقع بركة ريشا ومحيطه بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‌‏

هذا وجددت قيادة "اليونيفيل" العاملة في لبنان "الدعوات لجميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم، وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، والعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي".