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رئيس البرلمان الإيراني: العام الجديد فرصة جيدة لتحقيق الرؤية الوطنية

رئيس البرلمان الإيراني: العام الجديد فرصة جيدة لتحقيق الرؤية الوطنية
الأربعاء ٢٠ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، بعيد النوروز، مؤكدا أن العام الجديد فرصة جيدة لتحقيق الرؤية الوطنية.

العالم - ايران

يتبع..

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