فيديو خاص: أجواء محادثات الدوحة والنتائج الغامضة

العالم - مع الحدث

ماذا يعني استمرار مجازر الاحتلال مع ارسال وفده للتفاوض بصلاحيات محددة وخلاف إسرائيلي داخلي؟

ما الخطوط التي رسمها بايدن لنتياهو حول مسار غزة والموافقة على إرسال وفد لواشنطن بشأن رفح؟

هل يأتي بلينكن للمنطقة بهدف الإتفاق على وقف إطلاق النار أم لمرحلة ما بعد إنهاء الحرب؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من أستاذ القانون الدولي منير نسيبة، والمتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى.

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