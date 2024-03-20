شهيدان في مستشفی في غزة، بسبب قطع الكهرباء

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم من امام مستشفی شهداء الاقصی:"نظراً لحالة الشح الكبيرة التي يعيشها قطاع غزة في مجال الوقود بسبب منع الاحتلال الاسرائيلي ادخال كميات كبيرة من الوقود، انقطع التيار الكهربائي ليلة أمس لمدة 3 ساعات متواصلة".

وأضاف مراسل العالم ان انقطاع التيار الكهربائي تسبب في استشهاد 2 من المرضی الذين كانوا يعتمدون علی أجهزة التنفس الصناعي للبقاء أحياء.

هذا وأكد مراسل العالم ان القطاع الصحي منهار منذ أشهر في قطاع غزة والمستشفيات أصبحت غيرقادرة علی استيعاب الجرحی بسبب الكميات الهائلة التي تصل اليها.