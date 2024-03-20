عملية غوش عتصيون؛ أخطر عملية بعد 7 أكتوبر

العالم - مراسلون

وأكد مراسل قناة العالم في رام الله نقلاً عن وسائل إعلام عبرية، إصابة 3 جنود بجراح، أحدهم بجروح خطيرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، من مسافة قريبة جداً، واستشهاد منفذ العملية، وهو الشاب زياد الحمرات (30 عاماً) من سكان قرية الهاشمية قرب جنين.

وأوضحت المصادر العبرية، إن العملية "غير عادية"، إذ قام شاب فلسطيني باستدراج عنصرين في جهاز الشاباك إلى حرش بالقرب من بيت فجار بعد الادعاء برغبته التعاون معهم ثم أخرج سلاحاً وأطلق الرصاص عليهما، قبل أن يستشهد برصاص أحدهما.

وأفادت القناة 12 العبرية، أن أحد الجريحين أصيب بالرصاص في صدره وفكّه وهو بحالة خطيرة، والآخر أصيب بشظية رصاص في كتفه وحالته متوسطة.