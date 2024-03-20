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فيديو مؤثر.. فلسطينية تودع اطفالها قبل دفنهم: أمانة غطوهم ودفّوهم

الأربعاء ٢٠ مارس ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

أظهر مقطع فيديو وصل لقناة العالم مشاهد لسيدة فلسطينية تودع أطفالها الذين استشهدوا إثر المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

العالم - فلسطين

وتقول الأم الفلسطينية لرجال متواجدين في المكان، وهي تبكي على اطفالها، بأن يغطوهم ويدفّوهم، متمنية الموت ليضعوها في القبر معهم.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى نحو 32 ألف شهيد واكثر من 74 ألف مصاب.

وشهدت الساعات الاربع والعشرين الماضية ارتكاب سلطات الاحتلال 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها اكثر من 100 شهيد وما يزيد عن 160 إصابة.

وقالت الوزارة إنّ عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

شاهد الفيديو..

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