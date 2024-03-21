بالفيديو.. "محطة إفطار صائم" في الناصرية العراقية

العالم – خاص بالعالم

في "محطة إفطار صائم" يتجمع شباب من أهل الناصرية العراقية من فريق "مجانا في ذي قار" ليطلقوا مبادرة تندرج في إطار التكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك.

وتمثل هذة المبادرة توفير وجبات الإفطار للصائمين من المسافرين والوافدين على المحافظات، بالإضافة إلى العوائل الفقيرة والمتعففة.. هذه المبادرة انطلقت منذ بداية شهر رمضان وتستمر حتى نهايته.

وقال رئيس فريق "مجانا في ذي قار" محمد رحيم لقناة العالم إن: هذه المحطات تتلخص بتجهيز وجبات الإفطار لابن السبيل.. المواطنين الذين يقدمون إلى محافظة ذي قار وبالتحديد مدينة الناصرية وأيضا الكسبة وأصحاب العمل الذين يتأخرون لساعات طويلة في الليل.. تم توفير هذه المحطة في منتصف مدينة الناصرية ومحطة أخرى في مدخل الناصرية الشمالي.

كما قال أحد الناصريين: تتكاتف الجهود في هذا الشهر لقدسية هذا الشهر، وتكاتف المجتمع الذي قاري والمجتمع العراقي من أجل أولا إعطاء الصورة الصحيحة للمبادئ الإسلامية وكذلك المبادئ العرفية بهذا الشهر الفضيل عند الله سبحانه وتعالى.

وتاتي الإشادة من الجميع لدعم مثل هذة المبادرات التي تمثل الجانب الإنساني في شهر رمضان المبارك. لاسيما أنها تشكل حافزا إيجابيا من أجل إقامة هذة الفعاليات في مدن أخرى.

وقال أحد القائمين على المبادرة: هذه الحملة إن شاء الله بالأيام القادمة سوف تتوسع، ليس بهذا المنطقة وحسب بل بمناطق متعددة بالناصرية، وإن شاء الله سيكون لدينا أكثر عدد ممكن في الناصرية.

كما قال مواطن آخر من أهل الناصرية: هم يحبون عمل الخير، ويصنعون واجهة للمدينة.. نحن نشكرهم.. وهي مبادرة حلوة.. وكثر الله في خيرهم، ونحب أن يشارك الناس الباقون.

وتنمو المبادرات الإنسانية في شهر رمضان الكريم مع وجود الدعم المتواصل من الأهالي وميسوري الحال لتكون سفرة رمضان المتنقلة محطة من محطات الخير والعطاء، توفر احتياجات العوائل الفقيرة والمتعففة في الشهر الفضيل.

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