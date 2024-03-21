الاحتلال يبحث عن صورة نصر بمستشفى الشفاء ..والمقاومة مستمرة

العالم- فلسطين

ولا يزال الاحتلال يستمر بسياسة تجويع المواطنين في شمال غزة عبر منع المساعدات من الوصول إليهم، واغتيال قادة في الشرطة بغزة ممن ينظمون وصول المساعدات للمواطنين.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31923، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

لكن المقاومة مقابل ذلك تستمر في دك تجمعات جنود الاحتلال وآلياته وإيقاع خسائر في صفوفه وتوثق ذلك في مشاهد مصورة تنشرها بشكل يومي.

حيث أكّدت كتائب الشهيد عز الدين القسّام - الجناح العسكري لحركة حماس، تفجير مجاهديها فتحة نفق في قوة إسرائيلية في منطقة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، مشيرةً إلى إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي المنطقة نفسها، استهدفت الكتائب دبابتي "ميركافا" وناقلة جند إسرائيلية بقذائف "الياسين 105"، في وقتٍ سابق اليوم.

وبالتزامن، نشرت كتائب القسام مشاهد من استهدافها ناقلة جند إسرائيلية في مدينة الزهراء، شمالي غربي المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم إطلاق قذيفة "R.P.G" بمحيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة على إحدى آليات "جيش" الاحتلال.

أمّا كــتائب شهــداء الأقصى، فأعلنت استهدافها بقذائف "R.P.G" أيضاً آليتين عسكريتين إسرائيليتين في محيط مستشفى الشفاء.

أكّدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنّ مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة في محيط "الشفاء"، موقعين أفرادها بين قتيل وجريح. كما استهدفت السرايا آليتين عسكريتين إسرائيليتين هناك، عبر استخدام قذائف الـ "تاندوم" والـ "RPG".

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ167:

- الاحتلال يشن غارات عنيفة على منطقة المطاحن جنوب دير البلح وسط قطاع غزة

- مدفعية الاحتلال تستهدف شرق رفح

* شاهد | الاحتلال يستهدف فلسطينيين خلال جمعهم مزروعات شمال غزة

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- قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على مواطن عند مفترق تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم

- إصابة 3 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الجنوبي لمحافظة رام الله والبيرة

- مصادر محلية: إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال في مخيم الأمعري بمدينة رام الله.

- 9 شهداء وعدد كبير تحت الأنقاض إثر قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة ابو العربي في المخيم الجديد غرب مُخيم النصيرات وسط القطاع.

* شاهد | انتشال جثامين شهداء من تحت أنقاض منزل لعائلة الهباش في مخيم النصيرات:

النصيرات

- قوات الاحتلال تقتحم قرية أرطاس في بيت لحم واندلاع مواجهات.

- طيران الاحتلال يستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

- قوات الاحتلال تقتحم منطقة رأس خميس شمال شرق القدس و قرية دار صلاح في بيت لحم

- قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من الطور

- مصادر محلية: قوات الاحتلال تطالب جميع أهالي حي المنشية بمخيم نور شمس بمغادرة منازلهم هذه الأثناء.

- مصادر محلية: انقطاع الإتصال بشكل كامل مع جميع الطواقم الطبية داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة بعد تهديد الاحتلال الإسرائيلي لجميع من بداخله بإخلائه فوراً

- طيران الاحتلال يستهدف منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

- فصائل العمل الوطني في طولكرم تنعى شهداء مخيم نور شمس وتعلن الحداد العام والإضراب التجاري الشامل حتى الساعة الواحدة ظهراً.

* شاهد | جرافة لجيش الاحتلال تنفذ عمليات تخريب في مخيم نور شمس بطولكرم

طولكرم

- قوات الاحتلال تقتحم حي أم الشرايط بمدينة البيرة وتداهم منزلا خلال اقتحام يطا جنوب الخليل.

- جيش الاحتلال يهدد النازحين داخل مجمع الشفاء عبر مكبرات الصوت بضرورة إخلاء المجمع فورا

- قوات الاحتلال تقتحم دورا والسموع جنوب الخليل.

- قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة.

- قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز المربعة

- كتائب شهداء الأقصى - طولكرم: قتلى وجرحى بصفوف قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس جراء استهدافها بعبوات شديدة الانفجار

- سرايا القدس - كتيبة طولكرم: "مقاتلونا يتصدون لآليات الاحتلال في عدة محاور في مخيم نور شمس بالرصاص والعبوات الناسفة".

- قوات الاحتلال تقتحم بلدة عقربا جنوب شرق نابلس.

- قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات اضافية نحو مدينة قلقيلية من الحاجز الجنوبي

- قوات الاحتلال تقتحم منازل المواطنين بطريقة وحشية في مدينة قلقيلية

- الانفجار الضخم ناتج عن استهداف جرافة عسكرية لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة في شارع السكة بطولكرم.

- مصادر محلية: انفجار ضخم يهز مدينة طولكرم

- قوات الاحتلال تقتحم محيط مخيم طولكرم، تزامنا مع اقتحامها الواسع لمخيم نور شمس

- الطيران المروحي "الأباتشي" يطلق النار على المنازل المحيطة بمستشفى الشفاء غربي مدينة غزة

- مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة عين عريك غرب رام الله

- قوات الاحتلال تقتحم منطقتي نابلس الجديدة والتعاون العلوي في مدينة نابلس

- المقاومة الإسلامية في العراق: استهداف محطة توليد الكهرباء في "تل أبيب" فجر اليوم نصرة لأهلنا في غزة ورداً على المجازر بحق العزل

- الاحتلال يواصل عمليته العسكرية وتدمير البنية التحتية في مخيم نور شمس بطولكرم

- استشهاد الشاب إياد نضال عزمي كانوح متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم

- قصف مدفعي عنيف يستهدف منازل لعائلة أبو حصيرة وأخرى بشارع الرشيد ومحيطه في حي الميناء غربي مدينة غزة

- الشهيد نضال أبو عبيد الذي ارتقى في قصف الاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم

- الهلال الأحمر: طواقمنا تتمكن من الدخول إلى مخيم نور شمس وتستلم شهيد وإصابة من النقطة الطبية التابعة للهلال الأحمر في داخل المخيم ويجري النقل إلى المستشفى.