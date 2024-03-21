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بلينكن: قدمنا مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

بلينكن: قدمنا مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
الخميس ٢١ مارس ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

العالم - طوفان الاقصى

وادعى بلينكن مساء الأربعاء خلال زيارة إلى السعودية: "قدمنا بالفعل مشروع قرار وهو معروض الآن أمام مجلس الأمن".

وأوضح أن القرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن، معرباً عن أمله الشديد بأن يلقى دعماً من الدول".

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 167 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

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