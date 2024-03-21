الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى: المستشفى على أبواب الانهيار + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر لقناة العالم الإخبارية قال خليل الدقران: ما زالت الهجمة الشرسة مستمرة على المواطنين في قطاع غزة خاصة منذ بداية شهر رمضان ودون مراعاة حرمة هذا الشهر، حيث يتم استهداف المواطنين في كل مكان ويصل إلى مستشفى شهداء الأقصى العشرات من الإصابات والشهداء يوميا.

وأوضح أن المستشفى وهو المستشفى الوحيد في المحافظة الوسطى بات على أبواب انهيار في المنظومة الصحية فيه، وذلك بسبب عدم وصول المساعدات من المستلزمات الطبية والأدوية والوقود، واستمرار تكدس الحالات في داخل المستشفى مع استمرار وصول الإصابات بشكل كبير، وأضاف أن عدداً كبيراً من الإصابات ما زال أمام غرف العمليات لعدم وجود إمكانيات كافية لإجراء العمليات الجراحية في هذا المستشفى.

واكد أنه وقبل يومين حصل انقطاع التيار الكهربائي عن هذا المشفى بسبب عطل في المولد الوحيد الموجود في هذا المستشفى بسبب استخدامه المستمر حيث منذ 167 يوما لم يصل إلى هذا المستشفى الكهرباء.. ولذلك فإن الاستخدام المستمر تسبب في عطل كبير في هذا المحول استمر اربع ساعات.

ووصف العطل في المولد لعدة مرات يعني إعدام جميع المرضى الموجودين في هذا المستشفى، إذ يسبب خطورة كبيرة على جميع المرضى الموجودين خاصة في أقسام العناية المركزة والحضانة وأقسام العمليات والكلية الصناعية، وهي أقسام لا تستطيع أن يتوقف عنها الكهرباء لدقيقة واحدة.

وقال الدكتور خليل الدقرلن: لذلك نحن نؤكد ونناشد العالم لإرسال المساعدات الطبية والأدوية والوقود وكذلك المحولات إلى مستشفيات قطاع غزة مع إرسال طواقم طبية لمساندة الطواقم الموجودة مع فتح مستشفيات ميدانية في داخل مستشفيات قطاع غزة.

وأشار إلى استمرار استهداف المستشفيات قائلاً إن هناك حرب على مستشفيات قطاع غزة حيث خرجت 32 مستشفى عن الخدمة الصحية، كان آخرها محاصرة مجمع الشفاء الطبي بمحافظة غزة واعتقال معظم الطواقم الطبية.

وبين أن قسم الكلية الصناعية بمستشفى شهداء الأقصى كان يقدم خدمات صحية لحوالي 170 مريض فشل كلوي.. والآن وبسبب أعداد النازحين وصل العدد إلى حوالي 480 مريضا، عدد كبير منهم فارق الحياة بسبب عدم إمكانات المستشفى لعمل غسيل لهؤلاء المرضى، وأوضح: نحن قننا العمل في أقسام الكلية الصناعية بسبب العدد الكبير الذي وصل إلى هذا الحد، والآن نقوم بعملية الغسيل الكلوي بدل أربع ساعات ساعتين وبدل ثلاث مرات في الأسبوع مرتين، وهذا الأمر يشكل خطراً كبيراً على المرضى، والتجأنا إلى هذه الطريقة لعدم وجود أجهزة كافية.

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