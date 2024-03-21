خلال 24 ساعة .. 9 شهداء بعدوان الاحتلال المتصاعد في الضفة

العالم - فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الفتى محمد عبد الكريم زياد صالحية (18 عاما) من مخيم الأمعري فجر اليوم، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرأس، بمخيم الأمعري.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواطنين آخرين أصيبا بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي أم الشرايط في البيرة، أحدهما في الفخذ، والآخر في الخاصرة، ووُصفت إصابتهما بالمستقرة.

وفي جريمة أخرى، أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس فلسطينيا بعدما أطلقت النار تجاهه وتركته ينزف حتى الموت عند مفترق تجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الشاب الفلسطيني بدعوى العثور على سكين في حقيبته خلال عملية تفتيش.

وأكدت وسائل إعلام عبرية وفاة الشاب متأثرًا بإصابته بعدما ترك ينزف حتى الموت.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الشهيد هو سامح محمد عبد الراعي زيتون (63 عاما) من مدينة الخليل، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني تبلغه عن استشهاد مواطن برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "العازر"، المقامة عنوة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وعدم السماح لطواقم الإسعاف من الاقتراب أو نقل جثمانه.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال نقلت جثمان الشهيد بسيارة إسعاف إسرائيلية.

إلى ذلك، استشهد أربعة شبان في العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ مساء الأربعاء على مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أنها استلمت شهيدين جديدين صباح اليوم من المخيم ما يرفع حصيلة الشهداء إلى أربعة.

وذكرت أن الحصيلة النهائية لاقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس، أربعة شهداء، 2 جراء القصف و2 بالرصاص الحي ،إضافة إلى إصابة شظايا قصف في الوجه.