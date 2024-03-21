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هل تتزايد إحتمالات نشوب صراع شامل بين حزب الله والإحتلال ..السودان على شفا المجاعة

هل تتزايد إحتمالات نشوب صراع شامل بين حزب الله والإحتلال ..السودان على شفا المجاعة
الخميس ٢١ مارس ٢٠٢٤ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول، إزدياد الهواجس في الآونة الاخيرة من اتساع دائرة الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي؛ وبشكل خاص مع المقاومة اللبنانية.

العالم - بانوراما

وكشف إعلام الكيان الاسرائيلي عن استعدادات للمواجهة مع حزب الله شملت تهيئة ملاجئ وغرف محصنة لاستيعاب عشرات الآلاف من سكان المستوطنات الشمالية.

بينما تثار التساؤلات حول لجوء تل ابيب إلى اعتبار ان الخطر الذي يتهددها من الشمال في لبنان يحتاج إلى التحييد؛ خصوصا في ظل ما يعانيه كيان الاحتلال من شعور بالصدمة وعدم التحصن؛ وفي ظل المعركة التي يخوضها رئيس وزرائه الذي يناضل من أجل البقاء السياسي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تحذير الأمم المتحدة من أن السودان يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة، وتلوح أمامه شبح المجاعة بعد نحو عام من الحرب.

وقالت إيديم وسورنو نيابة عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن إن السودان يشهد إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث من حيث حجم احتياجاته الإنسانية وعدد النازحين فيه والمهددين بالجوع، منددة بما أسمته استهزاء إنسانيا في السودان خلف ستار من الإهمال والتقاعس الدولي.

وأضافت أن المجتمع الدولي يخذل الشعب السوداني وسط يأس يعيشه السكان

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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