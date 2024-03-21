"السداسية العربية" تدعو لوقف شامل وفوري لإطلاق النار بغزة

العالم-مصر

وأكد المشاركون في اجتماع القاهرة (وزراء خارجية مصر، والسعودية، والأردن، وقطر، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي في الإمارات، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية) على أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين فلسطين المحتلة والقطاع، والتغلب على العراقيل التي يضعها كيان الاحتلال من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة.

وشدد المجتمعون على ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

كما جددوا رفضهم لأي محاولات تهدف لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية مشددين على ضرورة وقف الاحتلال جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق التسوية، بما فيها الاستيطان وتلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.