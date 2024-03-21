9 شهداء بغارات الاحتلال مكثفة على النصيرات وتفجير مبنى بمستشفى الشفاء

العالم-فلسطين

وقالت مصادر محلية إن الطائرات الحربية شنت 4 غارات على المنطقة المذكورة خلال قرابة نصف ساعة.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ167، حيث واصلت القوات الإسرائيلية استهداف المناطق السكنية، خصوصا في وسط القطاع.

إلى ذلك، فجرت القوات الإسرائيلية صباح اليوم أحد المباني داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، شمال القطاع.

وهدد جيش الاحتلال النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي عبر مكبرات الصوت بضرورة إخلاء المجمع فورا وإلا سيتم قصفه، كما اعتقل العشرات وأجبر عددا من المرضى والمرافقين على ترك المنشأة الطبية.