واشنطن: التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار حول غزة الجمعة

العالم-الامريكيتان

وقال نايت ايفانز، المتحدث باسم المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في بيان له، يوم الخميس: "تعمل الولايات المتحدة جديا مع أعضاء المجلس منذ أسابيع عدة على قرار يدعم في شكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الهادفة الى ضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار اتفاق حول الرهائن".

وكانت الولايات المتحدة قد أعدت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول قطاع غزة، يشير إلى أن مجلس الأمن "يرى ضرورة لوقف فوري وثابت لإطلاق النار"، لكنه يخلو من دعوة مباشرة لوقف إطلاق النار في القطاع.

وقال نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، في وقت سابق إن التصويت على مشروع القرار قد يجري نهاية الأسبوع الجاري.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد استخدمت حق الفيتو ضد 3 مشاريع قرارات، كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا.