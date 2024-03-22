شاهد.. مخرجات زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى الأراضي المحتلة؟!

العالم - خاص بالعالم

جولة هي السادسة لوزير الخارجية الاميركي إلى المنطقة منذ السابع من اكتوبر، جولة شملت دول الوساطة العربية السعودية ومصر إلى جانب الكيان الاسرائيلي عنونها المسؤول الاميركي بالعمل على ضمان تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة.

في محطته الثالثة للجولة، اجتمع الوزير بلينكن في تل أبيب مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزارة الخارجية الأمريكية أوضحت ان بلينكن أكد خلال الاجتماع على ضرورة حماية المدنيين في غزة واستمرار المساعدات الإنسانية عبر المعابر البرية والطرق البحرية. كما ناقش الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل، فضلا عن بحث مخاطر تنفيذ عملية عسكرية برية في رفح جنوب القطاع المكتظة بالنازحين.



اجتماع سبق عقد لقاء موسع مع أعضاء المجلس الوزاري الحربي. استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

التفاؤل الذي خلفته الزيارة أنهاه التعنت الاسرائيلي والتمسك بخطة الاجتياح البري لرفح، رغم جميع التحذيرات الاممية والوساطات الغربية الاميركية.

تعنت أكده وزير الحرب الإسرائيلي السابق بيني غانتس عبر اعتباره أن إكمال مهمة الكيان في غزة، بما في ذلك في رفح، أمر حتمي.