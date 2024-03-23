صورة/حاكم دبي يهنئ الشعب الايراني بعيد النيروز باللغة الفارسية!

العالم- الإمارات

وبحسب وكالة الانباء الاماراتية "وام" فقد قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على منصة "إكس"، باللغة الفارسية: "نتوجه بخالص التهاني لشعوب العالم التي تحتفل بعيد النيروز.. نتمنى لكم عاماً سعيداً.. وأن تكون أيامكم كلها ربيعاً مزدهراً، مليئاً بالسلام والأمان.. وأن تنعموا بالرخاء والاستقرار".

كما هنأ رئيس دولة الإمارات، وحاكم إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشعب الايراني بعيد "النيروز"، متمنياً الخير والسلام والازدهار لشعوب العالم أجمع.

وقال الشيخ زايد، في تدوينة على منصة "إكس":"أهنئ الشعوب التي تحتفل بعيد (النيروز)، وأتمنى لها ولشعوب العالم أجمع الخير والسلام والازدهار".