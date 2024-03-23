روسيا تعلن الحرب ضد الارهابيين: الموت مقابل الموت

العالم- اوروبا

جاء هذا في رسالة كتبها نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، نشرها على قناته بتطبيق "تليغرام"، توجه فيه بالتعازي إلى عائلات ضحايا المركز التجاري "كروكوس سيتي هول"، في مصابهم، ومهددا ومتوعدا المتورطين في تنفيذ الهجوم الارهابي بالموت.

وقال دميتري مدفيديف: "إلى عائلات القتلى الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي، خالص التعازي وصادق المواساة لجميع أحباء الضحايا". مضيفا: "الإرهابيون يفهمون فقط بالرد عليهم بالقوة.. لن تجدي المحاكم والتحقيقات نفعا إذا لم تُواجه القوة بالقوة .. والموت بالموت".

مضيفا: "من خلال الإعدام الكامل للإرهابيين ومحاسبة أسرهم.. تلك تجربة عالمية". وتابع: "إذا ثبت أن هؤلاء إرهابيون يتبعون لنظام كييف فسنقضي عليهم وعلى مسؤوليهم، يجب العثور عليهم جميعا والقضاء عليهم بلا رحمة باعتبارهم إرهابيين. الموت مقابل الموت".

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، نتائج التحقيقات الاولية، وقال: إن "إطلاق النار وقع بالمركز التجاري قبل بدء حفل فرقة موسيقية روسية، ومن ثم اندلع حريق بالمبنى". مضيفا: إنه "أحبط محاولة لإنشاء جماعة إجرامية في موسكو من بين مؤيدي المنظمة القومية فيلق المتطوعين".

من جانبها، أصدرت هيئة الامن الفيدرالية الروسية، تحديثا بمحصلة الهجوم الارهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، منتصف ليل الجمعة (22 مارس)، مؤكدة ارتفاع المحصلة الى "مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 اخرين".

وأعلنت الهيئة الامن الروسي الفيدرالي: إن "القوات الأمنية الروسية تجري عمليات بحث وتفتيش، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم المساعدة للضحايا". وسط اتهامات للولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة البريطانية بالعلم المسبق بالهجوم و"احتمالية التورط فيه".

وفقا لقناة "روسيا اليوم" فإن وزارة الصحة الروسية "اعلنت عن إرسال 50 فريق إسعاف لتقديم الرعاية الطبية لضحايا انفجار بمركز ‘كروكس سيتي هول‘، أعقب اطلاق نار "نفذه رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة". حسب شهود عيان.

يشار إلى أن ثلاثة مسلحين على الاقل أطلقوا النار، الجمعة (22 مارس) في قاعة للحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول"، داخل المركز التجاري الكبير "كوروكوس سيتي" الواقع في مدينة كراسنوغورسك بضواحي العاصمة الروسية موسكو، موقعا عشرات القتلى والجرحى، في هجوم ارهابي.