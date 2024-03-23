فيديو خاص: 7000 فلسطيني محاصرون في معهد قرب مجمع الشفاء

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم، إن معهد الأمل للأيتام قرب مجمع الشفاء الطبي يأوي 7000 نازح فلسطيني، لليوم الخامس ازال محاصرا من قبل قوات الاحتلال، دون دون مياه وطعام وأدنى مقومات الحياة، مشيرا إلى أن جلهم من النساء والحوامل والمرضى كبار السن، و الأطفال.

وأضاف، أن كيان الاحتلال يرفض كل الاتصالات من جهة الصليب الأحمر للتنسيق من أجل أخراجهم من المعهد والذهاب بهم إلى مكان آمن بعيدا عن القصف الإسرائيلي، وهذا ان وجد مكان آمن.

وأشار إلى أن لليوم السادس تواصل قوات الاحتلال اقتحام مشفى الشفاء غرب مدينة غزة وتجري عمليات اعتقال بحق النازحين والكوادر الطبية، وسط التنكيل بالمعتقلين وتعريتهم من الملابس، واجبار النساء على النزوح إلى جنوب قطاع غزة.

مدفعية الاحتلال تستهدف المنازل المأهولة بالقرب من مجمع الشفا

وقال مراسل العالم، إن الاحتلال يستهدف بالقذائف المدفعية منازل الفلسطينيين المأهولة بالسكان، في محيط المجمع بمنطقة الرمال وشارع الوحدة، مع منع الخروج أو الدخول من هذه المنازل بحيث تبقى الجثامين أمام أعين العلائلات المحاصرة والجريح يبقى ينزف دون أي نوع من الإسعاف.

ولفت إلى ارتقى عدد من الشهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال منزلين يعودوا لعائلة حبوش في محيط فندق الأمل خلف مستشفى الشفاء في مدينة غزة وعدد آخر من الشهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا قرب مسجد السوسي بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. كمت استشهد عشرة فلسطينيين بقصف منزل لعائلة القوقا شمال غرب مدينة غزة، فضلا عن قصفت منزلاً قرب دوار حيدر غربي مدينة غزة واندلع حريق في المكان.



أما في شمال قطاع غزة شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على بيت لاهيا. وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مخيم جباليا ومناطق متفرقة شمال قطاع غزة

بطائرة مسيرة الاحتلال يقصف مجموعة من الفلسطينيين في خانيونس



كما استشهد خمسة فلسطينيين في قصف مدفعي عنيف ومتواصل، يستهدف منطقة مواصي القرارة شمالي غرب خان يونس. واستشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف مسيرة اسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس.

أما في رفح انتشل المسعفون أربعة أطفال شهداء وطفل واحد على قيد الحياة ليصبح عدد الشهداء الاجمالي 5 شهداء و 7 اصابات في قصف منزل شمال المدينة.



كما أطلقت طائرة مسيرة صاروخا" تجاه أرض زراعية بجوار ملعب البلدية في منطقة المواصي غرب مدينة رفح ما أدي الي استشهاد فلسطيني هو عبد الكريم سعيد داود طالب، 22 عاما"من سكان جباليا، وإصابة 6 آخرين.



أما وسط القطاع فأغارت طائرات الاحتلال على منزل شمال مخيم النصيرات ما ادى لتدميره ووقوع اصابات في بين السكان فيما شن طيران الاحتلال غارة اخرى على مدينة الاسرى شمال المخيم.

وفي شرق دير البلح شرق منطقة يستهدف الاحتلال منازل الفلسطينيين بقصف مدفعي عنيف جدا.