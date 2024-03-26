القوات اليمنية تعلن استهداف إيلات وسفن أمريكية وبريطانية

العالم – خاص بالعالم

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اكد انه تم تنفيذ ست عمليات عسكرية خلال اثنتين وسبعين ساعة بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

واضاف ان العمليات استهدفت أربع سفن اميركية وبريطانية كانت في خليج عدن والبحر الاحمر كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، بالاضافة الى استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر.

واوضح سريع ان القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت من خلالها عددا من الأهداف التابعة لكيان الاحتلال في ايلات جنوبي فلسطين المحتلة، مشيرا الى ان العمليات العسكرية حققت أهدافها بنجاح.



القيادة المركزية الأميركية كانت قد اعلنت أن قواتها اشتبكت مع ست طائرات مسيرة يمينة جنوب البحر الأحمر.

كما أشارت الى اطلاق القوات اليمنية أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن في البحر الأحمر بالقرب من ناقلة نفط ترفع علم بنما وتمتلكها الصين، وصاروخا باليستيا خامسا تجاه السفينة، ما ألحق بها أضرارا وتسبب باندلاع حريق تم إخماده دون وقوع إصابات.

كما افادت شركة أمبري للأمن البحري بتعرض سفينة ترفع علم ليبيريا مرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي لهجوم بعد أن توقفت في السعودية خلال توجهها إلى الهند.



وخلال الايام القليلة الماضية شن الطيران الأميركي البريطاني قصفا جويا على عدة مناطق من العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق اخرى في محافظة الحديدة شمال غربي البلاد.

ورغم القصف تواصل القوات اليمنية مؤازرته للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث اكدت انها لن تتوقف عن استهداف المصالح الاميركية والبريطانية وكيان الاحتلال حتى توقع العدوان نهائيا عن قطاع غزة.

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