ما وراء إعلان الوزير جدعون ساعر عن إستقالته من حكومة نتنياهو

العالم – خاص بالعالم

استقالة ساعر تعود لعدمِ ضمهِ الى مجلس الحرب، وفق ما أعلن الوزير نفسه، مضيفا أنه لن يستطيع تحمل المسؤولية طالما ليس لديه أي تأثير. منتقدا ما أسماه تباطؤ سير العمليات العسكرية في قطاع غزة، الذي أطال أمد الحرب في القطاع، كما أطال أمد الصراع على الجبهة الشمالية مع حزب الله، ما يعني استمرار أزمة عشرات آلاف المستوطنين النازحين من الشمال.

أزمة الاستقالة شرعت الأبواب على أزمة ائتلافية أكثر تعقيدا، فعلى الرغم من أن نتنياهو لا يعارض انضمام ساعر إلى مجلس الحرب، إلا أن انضمامه للمجلس، يعني انضمام كل من رئيس حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير، ورئيس تحالف الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، الأمر الذي سيؤدي إلى الانسحاب الفوري للوزيرين غادي آيزنكوت وبيني غانتس من حكومة الطوارئ.

خطوة الاستقالة تباينت رؤيتها بين اليمين واليسار في الداخل الاسرائيلي، فبينما اعتبر سموتريتش إن استقالة ساعر تضعف الجنود واستمرارية الحرب في غزة؛ رأى زعيم المعارضة يائير لابيد أن الاستقالة خطوة أولى نحو حل حكومة نتنياهو، معتبرا أن خطاب الاستقالة انتقد إدارة الحرب وتشكيل مجلس الحرب. ملوحا بالذهاب لانتخابات مبكرة.

الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، صعد لهجتَه ضد نتنياهو، وتوعده بالاستقالة إذا تمت الموافقة على المخطط النهائي لقانونِ التجنيد، والذي يمنح في شكله الحالي إعفاء لطلاب المدارسِ الدينية من الخدمة الإلزامية.

مشددا على أنه لن يتمكن من دعمِ حل لا يعزز المساواة في العبء حسب تعبيره، أزمات الداخل يبدو أنها تشل من حركة نتنياهو على المستوى السياسي ويزيد من أعباء الحرب ويهدد بإطالة أمد الصراع.

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