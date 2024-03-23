الحصيلة مرشحة للارتفاع.. الامن يكشف عدد قتلى هجوم كروكوس الإرهابي

العالم-روسيا

وأفادت اللجنة الروسية قبل قليل بارتفاع عدد قتلى هجوم كروكوس الإرهابي إلى 133 شخصا. في زيادة على آخر حصيلة تم تسجيلها قبل ساعات قليلة وكانت 115 قتيلا مع أعداد من المصابين بلغت حوالي الـ100 حالة.

ونشرت وزارة الطوارئ الروسية حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم قائمة مدققة بأسماء المصابين جراء العمل الإرهابي تضم 99 اسما.

وصرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن حالة 60 مصابا، بينهم طفل، خطيرة.

وقالت سلطات مقاطعة موسكو أنها ستنشر قائمة بأسماء قتلى هجوم "كروكوس" في وقت لاحق من اليوم.

وقالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين عن اعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم على مركز "كروكوس" التجاري

ونشرت مارغريتا سيمونيان رئيسة تحرير قناة RT ومجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، مقطع فيديو لاستجواب أحد المشتبه بتنفيذهم الهجوم الإرهابي أمس.

وأثناء التحقيق معه في مكان احتجازه، قال رجل عرف نفسه باسم فريدون شمس الدين، من مواليد 1998، إنه وصل من تركيا في 4 مارس الحالي.

وأضاف أنه تم تجنيده عبر "تلغرام" قبل شهر تقريبا، موضحا أنه كان يستمع إلى محاضرات أحد الدعاة، فاتصل به شخص قال إنه مساعد للداعية.

وقال المحتجز: "لقد كتبوا لي عبر تلغرام.. دون ذكر أسمائهم أو أي تفاصيل أخرى"، مضيفا أن "المشرفين" عرضوا عليه مبلغ 500 ألف روبل (نحو 5 آلاف دولار) مقبل تنفيذ عملية قتل عشوائي، وكانت مهمته ببساطة قتل "أي اشخاص" موجودين في المكان الذي حددوه.