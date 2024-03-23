أول تعليق لبوتين عقب هجوم كروكوس الارهابي

العالم- اوروبا

ووصف الرئيس بوتين في خطاب موجه للشعب الروسي، بعد الهجوم الإرهابي على قاعة كروكوس قرب موسكو، أن ما حدث في كروكوس هو هجوم إرهابي دموي وهمجي.

وأضاف الرئيس بوتين: "عشرات الأبرياء راحوا ضحية الهجوم الإرهابي في كروكوس، وأعرب عن تعازيه الصادقة لجميع الذين فقدوا أفراد عائلاتهم وأحبائهم".وأعلن الرئيس بوتين الحداد الوطني في روسيا، يوم غدا الأحد 24 آذار /مارس، على ضحايا قتلى العمل الإرهابي في كروكوس.

وأكد الرئيس بوتين أن المجرمين أطلقوا النار بدم بارد لقتل الروس مثلما فعل النازيون قبل ذلك.

وأشار الرئيس بوتين أن منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي حاولوا التوجه إلى أوكرانيا حيث تم إعداد منفذ لهم.

وأوضح الرئيس بوتين أن سلطات التحقيق وإنفاذ القانون ستفعل كل شيء للوقوف على تفاصيل الهجوم الإرهابي في كروكوس.

وأكد الرئيس بوتين أن "جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها سيتعرضون لعقوبة عادلة ولا مفر منها، هم ومن يرشدهم. وأكرر، سوف نحدد ونعاقب كل من يقف وراء الإرهابيين الذين أعدوا هذه الفظائع".

ولفت بوتين أن روسيا اجتازت اختبارات صعبة كثيرًا وسيكون الأمر كذلك هذه المرة أيضًا، مؤكدا أن "لا أحد ولا شيء يستطيع أن يهز وحدتنا وإرادتنا. إن تصميمنا وشجاعتنا هما قوة شعب روسيا الموحد".

وأكد بوتين أنه تم اتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة الإرهاب في موسكو ومناطق أخرى.

وأعرب بوتين عن امتنانه لطواقم الإسعاف ورجال الإطفاء وعمال الإنقاذ الذين بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذ الأرواح.

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100 في حصيلة عير نهائية.

وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".

وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.