فيديو خاص: انتحاريتان لحزب الله تدمران منصة للقبة الحديدية!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: ان اكبر الغارات كانت على بلدة الخيام وكفر كلا وعيتا الشعب، فيما الطيران الاسرائيلي يحلق على علو منخفض في الاجواء اللبنانية بالاضافة الى المسيرات.

واوضح ان الاحتلال استهدف كذلك بعض القرى الجنوبية بالمدفعية والصواريخ الموجهة وخاصة بلدة بليدا وعيتا الشعب وبعض قرى القطاع الغربي.

الى ذلك افاد مراسل العالم ان المقاومة من جانبها ردت اليوم على العدو بسلسلة من العمليات كان ابرزها الهجوم على قاعدة الدفاع الجوي في كفار بلوم التي تحوي منصات للقبة الحديدية التي استهدفت طائرتان انقضاضيتان منصتين للدفاع الجوي ودمرتهما بشكل كامل.

وتابع ان عمليات اخرى للمقاومة استهدفت ايضا مواقع رويسات العلم والرادار وبياض بليدا وثكنة زرعيت، واصابت تحشدات لقوات العدو فيها.

المزيد في الفيديو المرفق ....