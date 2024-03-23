محكمة هندية تحظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش

العالم- اسيا والباسيفيك

ويلغي الحكم قانوناً أُقر عام 2004 بشأن إدارة المدارس الدينية في ولاية أوتار براديش، ما قد يزيد من سخط المسلمين على حكومة رئيسِ الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية قبل الانتخابات العامة.

هذا ويشكل المسلمون خمس سكان ولاية أوتار براديش البالغ عددهم 240 مليون نسمة.

وقال افتخار أحمد جافيد رئيس مجلس التعليم بالمدارس الدينية في الولاية إن قرار المحكمة يؤثر على 2.7 مليون طالب و10 آلاف معلم في 25 ألف مدرسة. ويشكل المسلمون خمس سكان الولاية البالغ عددهم 240 مليون نسمة.

وتجري الهند انتخابات عامة في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي.

واتهم مسلمون وجماعات تعمل في مجال حقوق الإنسان بعض أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا والمنتسبين إليه بالترويج لخطاب الكراهية المعادي للإسلام ومنع الجرائم والتحقيق فيها والمعاقبة عليها دون سلطة قانونية وهدم ممتلكات تعود لمسلمين.