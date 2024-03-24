الاحتلال يقصف بعلبك وحزب الله يرد بأكثر من 60 صاروخا

العالم - خاص بالعالم

العمق اللبناني في دائرة الاستهداف مجددا... عدوان اسرائيلي جديد يطال منطقة البقاع شرقي لبنان مستهدفا بالتحديد مدينة بعلبك في خرق كبير لقواعد الاشتباك هو الثالث من نوعه الذي تشهده المدينة منذ اشتعال جبهة الجنوب اللبناني قبل نحو ستة اشهر.

مصادر محلية اعلنت عن غارة بعدد من الصورايخ نفذتها طائرات الاحتلال على بلدة العسيرة شرقي المدينة مستهدفة مبنى مكونا من طابقين ما اسفر عن سقوط عدد من الاصابات، سبقها تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع فوق منطقة بعلبك.

جيش الاحتلال قال إن الغارة جاءت ردا على إطلاق القذائف الصاروخية تجاه المستوطنات الشمالية زاعما أنه هاجم مجمعا تابعا لحزب الله يحتوي على أسلحة في منطقة بعلبك.

رد حزب الله جاء سريعا. المقاومة الاسلامية اعلنت في بيان استهدافها قاعدة صاروخية ومدفعية في يوآف وثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل بأكثر من ستين صاروخ كاتيوشا.

واوضحت أن الثكنة هي مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي وكانت تتدرب فيها قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة.

العملية دوت على إثرها صفارات الإنذار في العديد من مستوطنات الشمال. وسائل اعلام الاحتلال قالت إن عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان نحو هضبة الجولان وتم اعتراض اربعة منها فقط.

عمليات اخرى نفذتها المقاومة ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال على جبهة الجنوب اللبناني. الاعلام الحربي بث مشاهد من عملية استهداف المقاومة تجهيزات تجسسية في موقع الرادار الاسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

كما اعلنت المقاومة عن سلسلة عمليات اخرى ضد مواقع الاحتلال بينها استهداف ثكنة راميم ومواقع بياض بليدا ورويسات العلم والمالكية اضافة الى شن هجوم جوي ‏بمسيرتين انقضاضيتين على منصتين للقبة الحديدية في موقع كفار بلوم للدفاع الجوي مؤكدة اصابة اهدافها بدقة.

ياتي هذا فيما يواصل جيش الاحتلال قصفه للقرى اللبنانية المحاذية للحدود حيث تم استهداف الأطراف الجنوبية لبلدة رميش ومحيط بلدة حلتا في القطاع الشرقي. كما طال القصف محيط بلدة كفرشوبا جنوبا وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية في القطاع الأوسط.