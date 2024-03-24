استهداف سفينة بالمحيط الهندي ومقتل جندي امريكي في البحر الأحمر

العالم - اليمن

إسناداً للشعب الفلسطيني في غزة، تواصل القوات اليمنية المسلحة عملياتها النوعية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي ضد السفن المتّجهة لكيان الاحتلال.

في هذا السياق تعرّضت سفينة تجارية مرتبطة بالكيان الاسرائيلي لهجوم بطائرة مسيّرة في المحيط الهندي ألحق بها أضراراً مادية دون وقوع إصابات.

القيادة المركزية الأمريكية ذكرت أنّ قواتها اشتبكت مع ست طائرات مسيّرة يمينة جنوب البحر الأحمر واسقطت خمساً منها بحسب ادعاءاتها.

كما أشارت الى اطلاق القوات اليمنية أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن في البحر الأحمر بالقرب من ناقلة نفط ترفع علم بنما وتمتلكها الصين، وصاروخاً باليستياً خامساً تجاه السفينة، ما ألحق بها أضراراً طفيفةً وتسبب باندلاع حريق تم إخماده دون وقوع إصابات، والكلام للقيادة الامريكية.

بدورها، افادت شركة أمبري للأمن البحري بتعرّض سفينة ترفع علم ليبيريا مرتبطة بالكيان الإسرائيلي لهجوم بعد أن توقفت في السعودية خلال توجهها إلى الهند.

في المقابل، قالت البحرية الأمريكية إنّ بحاراً كان يخدم على متن المدمرة يو إس إس ميسون التي تعدّ جزءاً من الاسطول الخامس الاميركي، قد ذهب إلى البحر يوم الأربعاء ولقي مصرعه. واوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أنّ الوفاة وقعت نتيجة حادث غير قتالي ما يزال قيد التحقيق.

لكنّ مراقبين عسكريين استبعدوا الرواية الأمريكية مشيرين إلى أنّ المدمرة (يو إس إس ميسون) هي من أكثر السفن الحربية تعرّضاً لهجمات قوات صنعاء منذ تصاعد التوتر في البحر الأحمر، مرجّحين مقتل الجندي خلال اشتباك مع القوات اليمنية خاصةً وأنّ أمريكا سبق وأن أعلنت في أكثر من بيان خوضها اشتباكات مع القوات البحرية لصنعاء.

وكان الطيران الأميركي البريطاني قد شن غارات على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة ضد مواقع للقوات اليمنية مستهدفاً مسيّرات تابعةً لها فيما قالت صنعاء إنّ هذا العدوان سيقابل بتأديب المعتدين، ولن يثنيها عن نصرة غزة.

وأعلنت القوات اليمنية استهداف أكثر من سبعين سفينةً منذ بدء عملياتها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، كما أعلنت مؤخراً توسيع نطاق عملياتها إلى المحيط الهندي لمنع السفن الإسرائيلية من الإبحار نحو رأس الرجاء الصالح.