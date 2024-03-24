ارتفاع عدد قتلى هجوم كروكوس الإرهابي إلى 137 شخصا

العالم-روسيا

وذكرت أنه تم التعرف على 62 جثة.

وأوضحت في بيان: "تتواصل عملية التعرف على جثث القتلى، حيث تم العثور على جثث 137 شخصا في مكان الهجوم الإرهابي، ثلاثة منهم أطفال. وتستمر عملية معاينة موقع الحادث".

وأشارت لجنة التحقيق إلى مواصلة الإجراءات ويجري تسليم المتعلقات الشخصية والوثائق للأشخاص الذين كانوا في قاعة الحفلات الموسيقية يوم الهجوم الإرهابي.

من جهتها ذكرت وزارة الصحة الروسية أن 142 شخصا يتلقون العلاج داخل المستشفى، و38 آخرون يتلقون العلاج في العيادات الطبية الخارجية. معلنة بذلك عن ارتفاع عدد المصابين إلى 180.

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس.

هذا واعترف 4 إرهابيين يوم أمس بأنه تم تجنيدهم من قبل جهات خارجية لتنفيذ الجريمة.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أعلنت أنها اعتقلت 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.