‏حزب الله يستهدف جنودا صهاينة ومواقع عسكرية مهمة

العالم-لبنان
وصدرت عن "حزب الله" بيانات أكد فيها استهداف مقاومیها "قوة إسرائيلية داخل موقع المرج، ومبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية".
وأوضح "حزب الله" في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (04:00) من بعد ظهر يوم الأحد 24-03-2024 قوة إسرائيلية داخل موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".
وأضاف "حزب الله": "ردا على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (05:20) من عصر يوم الأحد 24-03-2024 مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".
وأكد في بيان آخر: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (05:30) من عصر يوم الأحد 24-03-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
وأعلن حزب الله يوم الأحد استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية الإسرائيلية في يوآف وثكنة كيلع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.