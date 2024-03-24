‏حزب الله يستهدف جنودا صهاينة ومواقع عسكرية مهمة

العالم-لبنان

وصدرت عن "حزب الله" بيانات أكد فيها استهداف مقاومیها "قوة ‏إسرائيلية داخل موقع المرج، ومبنى يتموضع فيه جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، وموقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية".

وأوضح "حزب الله" في بيان:‏ "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (04:00) من بعد ظهر يوم الأحد 24-03-2024 ‏قوة ‏إسرائيلية داخل موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‏وجريح".‏

وأضاف "حزب الله": "ردا على ‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (05:20) من عصر يوم الأحد 24-03-2024 مبنى يتموضع فيه جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وأكد في بيان آخر: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (05:30) من عصر يوم الأحد 24-03-2024 موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وأعلن حزب الله يوم الأحد استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية الإسرائيلية في يوآف وثكنة كيلع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.