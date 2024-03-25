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حماس تصف الاحتلال بـ'عنوان الشر والإجرام' لكل العصور

حماس تصف الاحتلال بـ'عنوان الشر والإجرام' لكل العصور
الإثنين ٢٥ مارس ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

هاجمت حماس الدَّجَل السياسي الذي يمارسه نتنياهو، الذي وصفته بمجرم الحرب ورأس الشر، منتقدة استخدامه للدين لغايات سياسية.

العالم - فلسطين المحتلة

وأضافت الحركة، في تصريح صحفي نشرته على قناتها على تيليجرام، أنّ نتنياهو يستخدم الخطاب الديني لتحقيق غاياته السياسية الإجرامية، من خلال تصعيد حرب الإبادة التي يشنّها ضد شعبنا في قطاع غزة.

ووصفت الحركة تهديدات نتنياهو باستهداف قياداتها، وعزمه على تنفيذ جريمته الكبرى في رفح، أنّه تحدٍّ وقح، لكلّ الدعوات والمواقف الدولية التي حذّرت من أنّ عملية عسكرية في رفح المكتظة بالنازحين ستؤدي إلى كارثة.

وشدّدت الحركة على أنّ الجرائم التي ترتكبها الحكومة الصهيونية برئاسة نتنياهو ومن معه من المستوطنين المتطرّفين، مدفوعة بتُرَّهات وأساطير دينية.

وأكّدت الحركة أنّ قتل الأطفال والنساء والشيوخ، وتجويع المدنيين، وحرق المباني وتدميرها، هي جرائم ليس لها مثيل في التاريخ الحديث؛ مضيفة أنّ هذه الجرائم سيتُخَلِّد دولة الاحتلال كعنوانٍ للشرّ والإجرام الذي لم يمرّ على البشرية مثيل له في كل العصور.



اقرأ المزيد عبر المركز الفلسطيني للإعلام:
https://palinfo.com/news/2024/03/25/882559/

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