فيديو خاص: أزمة جديدة تطفو على السطح في غزة.. ما هي؟

العالم – مراسلون

قال مراسل العالم في دير البلح وسط قطاع غزة، إن الوضع الإنساني في القطاع لا جديد عليه، سوى التفاقم المتزايد للأزمات والمعاناة لدى الشعب الفلسطيني.

وأضاف، أن أزمة جديدة طفت فوق السطح في قطاع غزة، وهي أزمة السيولة، بسبب قيام الجيش الإسرائيلي تدمير الصرافات البنكية، وعدم مقدرة البنوك في الضفة الغربية على تحويل الأموال إلى المواطنين في غزة أو إلى الصرافات البنكية في قطاع غزة، كونها في الأساس قبل 7 أكتوبر كانت تحول عن طريق حاجز بيت حانون شمال غزة، ولكن الآن الاحتلال يمنع تحوليها.

وأشار مراسل العالم أن هناك أزمة كبيرة جدا لدى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى الأزمات التي تفوق شدتها، تتعلق بتوفير المواد الغذائية وكذلك توفير أبسط مقومات الحياة الأساسية في مناطق الشمال وجنوب غزة.

وأوضح مراسل العالم، أن الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا مطبقا على شمال القطاع ولا يسمح إلا بدخول أعداد قليلة جدا، في الوقت الذي يحتاج أهالي شمال القطاع إلى مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية.

ميدانيا..

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 171 من العدوان مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثمانية مجازر ضد الشعب الفلسطيني في القطاع راح ضحيتها 84 شهيدا و 106 جريحا خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الى 32226 شهيد و 74518 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



الاحتلال يواصل حرب المستشفيات في غزة



وواصلت قوات الاحتلال حربها ضد مشافي قطاع غزة، فبعد سبعة أيام من احتلال مشفى الشفاء حاصرت قوات الاحتلال مشفى الامل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، استشهد أثرها مسعفا ونازحا داخله وحاصرت مشفى ناصر وقلت عددا من النازحين.



ودخلت دبابات الاحتلال مجددا إلى المخيم الغربي وحي الامل ووصلت حتى جامعة الأقصى قرب مواصي خان يونس.

وانتشل مسعفون جثامين اربعة مواطنين من بلدة القرارة شمال شرق خان يونس وعدد من المواطنين من منطقة المواصي.

27 شهيدا في رفح



وفي رفح قصف جيش الاحتلال خمسة منازل خلال 24 ساعة ما ادى لاستشهاد 27 فلسطينيا واصابة العشرات.



وسط القطاع



وارتفعت حصيلة شهداء وسط قطاع غزة إلى عشرة شهداء بعد ما قصف الاحتلال منزل عائلة سلمان بدير البلح وسط قطاع غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي النصيرات والبرية وسط القطاع.



شمال قطاع غزة



تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مشفى الشفاء بمدينة غزة لليوم الثامن على التوالي، مع مواصلة التفجير داخل المجمع.



كما واصل جيش الاحتلال تدمير مربعات سكنية في محيط مشفى الشفاء وإجبار سكانها على النزوح نحو الجنوب. بالإضافة إلى ارتقى شهداء ومصابون في استهداف منزلين لعائلة سالم بغارة جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وكذلك وارتقى ثلاثة شهداء بقصف نفذه الاحتلال استهدف منتسبي لجنة عشائر تؤمن المساعدات قرب دوار الكويت في غزة، أما في بيت حانون استشهد فلسطينيان بعد استهداف الاحتلال للأهالي.

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