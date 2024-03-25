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داعيا إلى السعي للحفاظ على خدماتها..

غوتيريش: الأمم المتحدة ملتزمة بدور 'الأونروا'

غوتيريش: الأمم المتحدة ملتزمة بدور 'الأونروا'
الإثنين ٢٥ مارس ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الهيئة الأممية ملتزمة بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، داعيا إلى السعي للحفاظ على خدماتها.

العالم - فلسطين المحتلة

وجدد غوتيريش التأكيد في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على أن الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هي إيقاف إطلاق النار، موضحا أن "وكالة الأونروا هي شريان الحياة والأمل والكرامة في قطاع غزة".

وقال: "نبذل جهودا لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجهها "الأونروا"، وماضون بالاتجاه الصحيح، وهناك دول تراجعت عن وقف تمويلها للوكالة، ودول أخرى تنتظر نتائج تحقيقاتنا.

وأفاد بأن 171 موظفا من الأونروا قتلوا (ارتقوا شهداء) في قطاع غزة؛ "وهو العدد الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة".

ونوه الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن هناك إجماعا دوليا على أن الاجتياح البري الإسرائيلي لمدينة رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

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