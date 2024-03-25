ماسك: "الموجة الحمراء" هي الفرصة الوحيدة لأمريكا والا ستزول

العالم- الامريكيتان

وقال ماسك بحسب وكالة "نوفوستي": "لقد صوتت لصالح الحزب الديمقراطي بنسبة 100% قبل بضع سنوات. والآن أنا أعتقد أننا بحاجة إلى موجة حمراء وإلا ستنتهي أمريكا".

والأحمر هو لون الحزب الجمهوري، بينما يرتبط اللون الأزرق بالديمقراطيين.

وتُستخدم "الموجات الزرقاء" و"الموجات الحمراء" لوصف الحزب الذي يتقدم في الانتخابات.

وأكدت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق أن مالك منصة "إكس" على رأس قائمة الرعاة المحتملين للحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب.

ورد ماسك أنه لن يتبرع بأموال لترامب أو للرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسية 2024.