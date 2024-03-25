فيديو خاص: ضربات حزب الله اليوم على قواعد "اسرائيل"!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان المقاومة نفذت عملية ناجحة ضد تجمع لجنود الاحتلال في مثلث الطيحات المقابل لبلدة ميس، واخرى في موقع المالكية وثالثة في بليدا وثكنة زبدين الواقعة في السفح الجنوبي لمزارع شبعا.

وتابع ان المقاومة شنت عملية على احد مواقع المستحدثة لقيادة الكتائب الاسرائيلية في قاعدة ليمان في القطاع الغربي.

واشار مراسل العالم الى ان الطيران الاسرائيلي المسير استهدف في عدة غارات عددا من المنازل في بلدة ميس الجبل، والناقورة وبليدا وبعض القرى المجاورة لبلدة كفر شوبا في اقليم العرقوب قضاء حاصبيا.

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