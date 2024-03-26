حرب علی مشافي غزة

العالم - باختصار

وتجاوزت حصيلة شهداء العدوان الاسرائيلي علی غزة، الـ32 ألف شهيد، أكثر من 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.

هذا الی جانب اصابة ما يقرب من 75 ألفاً من المدنيين الفلسطينيين بجروح.

في هذا الخضم وسع جيش الاحتلال من هجماته واستهدافاته لما تبقی من مشاف بقطاع غزة.

ذريعة الكيان المعهودة لتبرير هذه الجرائم والتي فشل في اثباتها هي تواجد مزعوم لمقاومي حماس فيها.

واعلن الهلال الاحمر الفلسطيني ان جيش الكيان يطوف مستشفيين أخرين بالقطاع ويحاصر الطواقم الطبية فيها تحت نيران كثيفة.

وأكد الهلال الأحمر ان أحد أفراده قتل بمداهمة دبابات الكيان لمحيط مستشفيي الأمل وناصر وبخانيونس.

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