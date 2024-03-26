الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠٢٤
٠٣:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قرار مجلس الأمن حول غزة وآخر مفاوضات الدوحة

الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

كيف يُقرأ القرار الصادر عن مجلس الأمن بوقف فور للنار في غزة وصولا لوقف ثابت ومستدام وإطلاق الأسرى بلا شروط؟

العالم _ مع الحدث

ماذا رد الفعل الاسرائيلي على القرار بإلغاء زيارة وفدها الى واشنطن بسبب امتناع واشنطن عن التصويت؟

كيف سيُنفذ القرار اذا امتنع الاحتلال عن الالتزام به واكمال الحرب مع ترحيب حماس بما صدر؟

ما الشكل النهائي الذي ستسفر عنه مفاوضات الدوحة حول غزة مع التوسط الأميركي الضاغط؟

هل يتعامل الاسرائيلي مع مرورة حماس بفهم خاطئ متجاوزا طلبها بوقف النار والانسحاب من القطاع؟

كيف سيتم التعامل الاميركي مع قرار اجتياح رفح وما انعكاسه على دعم الكيان بالسلاح؟

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الأمين العالم السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور والباحث السياسي سعيد يقين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

غوتيريش: عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة خطأ لا يغتفر