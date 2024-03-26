قرار مجلس الأمن حول غزة وآخر مفاوضات الدوحة

العالم _ مع الحدث

ماذا رد الفعل الاسرائيلي على القرار بإلغاء زيارة وفدها الى واشنطن بسبب امتناع واشنطن عن التصويت؟

كيف سيُنفذ القرار اذا امتنع الاحتلال عن الالتزام به واكمال الحرب مع ترحيب حماس بما صدر؟

ما الشكل النهائي الذي ستسفر عنه مفاوضات الدوحة حول غزة مع التوسط الأميركي الضاغط؟

هل يتعامل الاسرائيلي مع مرورة حماس بفهم خاطئ متجاوزا طلبها بوقف النار والانسحاب من القطاع؟

كيف سيتم التعامل الاميركي مع قرار اجتياح رفح وما انعكاسه على دعم الكيان بالسلاح؟

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الأمين العالم السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور والباحث السياسي سعيد يقين.

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