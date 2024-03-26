شاهد/نتنياهو يقع في فخ مذيعة CNN ويرتبك بعد سؤال عن حماس!

العالم- فلسطين المحتلة

وقال في مقابلة تلفزيونية لشبكة CNN مع الإعلامية دانا باش، لدى سؤاله :"لماذا تجوع أهل غزة وتمنع المساعدات عنهم؟" فرد :"حتى لا تستولي عليها حماس".

وهنا سارعت المذيعة لإحراجه مذكرة إياه بقوله أنه دمر حماس في الشمال وتابعت:" إذا لم تكن حماس موجودة في الشمال فكيف لهم سرقة الطعام؟!"

وقالت المذيعة لنتنياهو :"لماذا لا تسمح للمزيد من الشاحنات بالدخول خلال المعابر الحدودية إلى غزة لإطعام المدنيين الذي يتضورون جوعاً، بينما تستمر في القضاء على حماس، حسب تعبير القناة.

وادعى نتنياهو في سياق رده على السؤال أن المشكلة ليست في إدخال الشاحنات المشكلة أنه بمجرد دخولها يتم نهبها من حماس أو عصابات، حسب زعمه.

وأضافت المذيعة في مجاراة لمزاعم نتنياهو :" إذا فتحت المزيد من المعابر وأدخلت المزيد من الطعام للمنطقة وسمحت للمتضررين جوعاً بالأكل ربما سيتوقف النهب إنها الطبيعة البشرية".

وامتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت باستخدام الفيتو على قرار 2728-برغم تصويت 14 دولة مع قرار وقف إطلاق نار فوري في شهر رمضان وتبادل الأسرى. مما أصاب الصهاينة بسعار الغضب لامتناع أمريكا عن استخدام الفيتو واتهموا مجلس الأمن بمعاداة السامية، ورداً على صدور القرار ألغى نتنياهو إرسال وفد أمني كان مقررا ذهابه إلى واشنطن.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 172 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، خلال ال 24 ساعة الماضية، 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 107 شهداء و 176 مصابًا.