اعتقال 3 فلسطينيين في 'بيت فجار' وشابين في 'جنين' بعد اقتحامها

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالآليات العسكرية، اقتحمت مدينة جنين ونشرت القناصة على اسطح عدد من البنايات، وخصوصا في حي الالمانية، حيث داهمت العديد من المنازل وحطمت محتوياتها، وتعمدت الحاق اضرار بالمركبات المركونة على جنبات الشوارع بالقرب من دوار المنطقة الصناعية، بجانب عمارة الحرباوي.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين لؤي فيصل تركمان، وحمزة وائل كامل سمودي، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتحطيم محتوياتهما في الحيي الشرقي والألمانية.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن سيف محمد الناجي في حي البساتين، وأعتدي على أسرته بالضرب وهدد بتصفيته ما لم يسلم نفسه.

من جهة اخرى، أفاد مصدر أمني بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، واعتقلت كلا من، علي عيسى علي طقاطقة (25 عاما)، وأحمد خالد عيسى طقاطقة (26 عاما)، والفتى محمد امجد نصار طقاطقة (16 عاما)، وذلك بعد اقتحام منازل عائلاتهم وتفتيشها.