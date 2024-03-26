مظاهرات مسائية في تونس تطالب بمقاطعة 'اسرائيل' وداعميها

العالم - مراسلون

حراك الشارع التونسي المناصر لغزة لايفتر منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، متظاهرون يصلون الليل بالنهار دعماً للمقاومة وتنديداً بالمجازر الصهيونية المتواصلة في حق الفلسطينيين.

وقال امين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي لقناة العالم:"انها صرخة في وجه الاحتلال وداعميه وهي صرخة في وجه الانظمة العربية المتخاذلة والمتابعة مع الكيان الصهيوني، هي دعم للمقاومة وتحية للشعب الصامد في فلسطين المحتلة في شهر رمضان ويقطع عليه الماء ويقطع عليه الدواء ويقطع عليه الاكل. هي تحية للمقاومة في لبنان، هي تحية للمقاومة في اليمن وهي تحية للمقاومة في العراق".

مجموعة من الأحزاب والمنظمات بينها حركة الشعب والوطنيون الديمقراطيون بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل باركت خلال حضورها الفعالية الشعبية تقدم حملات المقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيوني نصرة للمقاومة.

وقال امين عام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي لقناة العالم:"يجب دعم كل أشكال النضال الشعبي من قبيل دعم المقاومة بالاعلام والتظاهرات والمسيرات الشعبية وبالضغط علی النظم الرسمية وايضاً والاهم من ذلك هو مقاطعة البضائع الاميركية والصهيونية التي تتحول بأموال الضعفاء والبسطاء من العرب والمسلمين الی اسلحة تقتل اخواتنا في غزة".

المتظاهرون رفعوا شعارات منددة بالصمت الدولي ازاء الجرائم الصهيونية واعتبروا ان طوفان الأقصى بصدد تجديد وعي الأجيال بالحق الفلسطيني ودور المقاومة في استرجاع الارض المحتلة.

وقال الباحث والناشط السياسي عابد الزريعي:"قد تكون الحشود قليلة في هذه الفعالية او تلك ولكنها بمجموعها تشكل تعبير الامة عن رفضها للكيان الصهيوني. المسألة الاخری هي ان طوفان الاقصی قد سلح جيلاً جديداً في العالم خاصة في الساحتين الاوروبية والامريكية بقيمة اخلاقية في اللحظة التي بدأت فيها منظومة الاخلاق الرأسمالية في الانهيار".

ضغط شعبي يتطلب التحشيد أكثر ليكون أكثر نجاعة؛ فقد أعاد طوفان الاقصی تشكيل الوعي العالمي بالحق الفلسطيني وكشف زيف المنظومات الحقوقية الغربية لكنها كشف ايضاً وهن الانظمة العربية وانقيادها الاعمی لقيادات الحلف الصهيوأمريكي.