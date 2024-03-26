ما آثار الصيام في رمضان على جسم الإنسان؟

العالم- الصحة

وقال طبيب الروسي راميل خيساموف، في معرض حديثه عن آثار الصيام على جسم الإنسان: "أثناء الصيام يحدث تطهير عميق. خلال هذا الشهر، يتم تنظيف جميع الأعضاء والأوعية. بحلول نهاية شهر الصوم، يكتسب جسمنا حالة نقية في البداية. يعمل الكبد بشكل مكثف، يشبه مصنع إعادة تدوير القمامة. يتم إطلاق جميع السموم والمواد الضارة المتراكمة على مدار العام. بعد رمضان، يتعافى الجسم".



وأضاف في حوار مع صحيفة محلية، أن الصيام شهرا في العام يعطي الجسم راحة من المعالجة المتواصلة للأطعمة، ويمنحه طاقة متجددة.



وأشار إلى أن الشخص الذي يصوم تكون لديه احتمالية أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ونوبات الربو، كما أنه يتم تطهير الكبد والكلى والجهاز اللمفاوي المناعي.



وشدد على أن الصيام في شهر رمضان يعد أفضل دواء شاف، موضحا أن من فوائده أن "الأمونيا تختفي في الجسم بنسبة 100 بالمائة. يتم تنظيم الأنظمة الحيوية للشخص الذي يلتزم بالصيام لمدة شهر واحد طوال العام المقبل".

وفي ما يتعلق بأفضل طريقة للإفطار، لفت الطبيب الروسي إلى "تناول التمر في البدء"، مشددا على أنه "لا يوصي بتناول الأطباق الدهنية والمدخنة والمقلية والحلوة على الإفطار. من الأفضل أن تبدأ بنوع من السوائل مثل الحليب أو المرق".



وفي السحور، نصح خيساموف بتناول الأجبان ودقيق الشوفان والحبوب الأخرى، والخبز والموز، مشيرا إلى ضرورة شرب كمية كافية من الماء من 2 إلى 2.5 لتر يوميا، مع تجنب المشروبات الساخنة أو شديدة البرودة أو المشروبات الغازية.



وأشار الطبيب الروسي إلى ضرورة عدم الاستلقاء عقب تناول الطعام في رمضان، موضحا أن عملية الأكل تؤدي إلى إطلاق حمض الهيدروكلوريك في الجسم. إذا كان الشخص مستلقيا، فإن العملية تزداد سوءا، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض المعدة والجهاز الهضمي.