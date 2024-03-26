المقاومة اللبنانية ترد على اعتداءات الاحتلال وفق معادلتها

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان أن الاحتلال الاسرائيلي قام بالعديد من الاعتداءات على هذه المنطقة لاسيما بعد صدور قرار مجلس الامن بوقف اطلاق النار خلال شهر رمضان، مؤكدا ان هذا يدل اكثر على ان الكيان الاسرائيلي لا يقيم وزنا على اي قرارات دولية ويضرب بعرض الحائط كل هذه القرارات.

واضاف ان المقاومة ردت على هذه الاعتداءات، وفق المعادلة التي رسمتها، بعد استهداف جنود الاحتلال المتحصنين بمبنيين في مستعمرتي "شلومي" و"المطلة" بالأسلحة الصاروخية وتحقيق اصابات مباشرة.

وكثف الاحتلال الاسرائيلي منذ اللية الماضية غاراته على بلدتي طير حرفا وميس الجبل ومحيط بلدة العديسة، ما ادت الى سقوط شهداء وجرحى في هذه البلدة.

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