إيران.. تسريع العمل في بناء الوحدتين 2 و 3 بمحطة بوشهر النووية

العالم – إيران

وقال درخشنده لوکالة سبوتنيك على هامش معرض إكسبو في روسيا إن إيران وروسيا عازمتان على تسريع عملية بناء الوحدتين الثانية والثالثة لمفاعل بوشهر النووي، معربا عن أمله بدخول هاتين الوحدتين مرحلة التدشين في الموعد المحدد.

ونوه درخشنده أن إيران تتعاون مع أطراف أجنبية ومنها روسيا في مجالات مختلفة ومنها السلامة وإنتاج الأدوية المشعة ومشتقات الماء الثقيل وأن هذا التعاون هو متبادل.

وتابع درخشنده أن قطاع الطاقة هو من القطاعات التي تشهد تطورا ملحوظا في إطار التعاون الإيراني الروسي المشترك.

كما صرح بأن اتفاقيات أولية أبرمت على هامش هذا المعرض المقام في موسكو مع شركات متعددة ومنها الشركات الروسية ومن المتوقع أن تفضي هذه المفاوضات إلى اتفاقيات نهائية في المستقبل القريب.