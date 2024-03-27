شاهد/معارض سعودي يبايع السيد الحوثي ويصل الى صنعاء

العالم- السعودية

وفي تغريدة على حسابه في موقع"إكس" قال هاشم :"المرتزقة لهم 9 سنوات (قادمون يا صنعاء) أنا وصلت صنعاء وهم ما بعد يوصلون".





وفي تغريدة اخرى خاطب هاشم السيد عبد الملك الحوثي مبايعا: "أتيتك طوعاً وحباً وموالياً ووفياً ومبايعاً لك على السمع والطاعة".





وصرح المعارض السعودي في تغريدة اخرى: "اتيت الى صنعاء للبقاء والنضال وليس زيارة عابرة وفي المستقبل مفاجأت كبيرة باذن الله".

واشتهر علي هاشم بانه ناشط سياسي وحقوقي معارض وظهر مؤخرا في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي من داخل منزل وهو يحمل جواز سفره السعودي وذلك احتجاجا على موقف للرياض اتجاه مايحدث في قطاع غزة. ثم قام برميه في سلة مهملات، وتابع أن اليمنيين أعطوه الجنسية اليمنية.

علي هاشموفي الثالث من أغسطس ثبّت الحاجي تغريدة جاء فيها "بسبب معارضتي لحرب اليمن ومطالبتي بحقوق الشيعة في السعودية، تم وضع أطفالي قيد الإقامة الجبرية وإيقاف جميع خدماتهم والتضييق عليهم".

وينحدر الحاجي من محافظة الإحساء، وقد صدر بحقه حكم بما وصف ب"جرائم الإرهاب وتمويله" في العام 2017، وذلك بعد عام من مغادرته السعودية.